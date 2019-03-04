Основатель The Prodigy Лиам Хоулетт в Instagram раскрыл причину смерти своего многолетнего партнера по группе Кита Флинта.

"Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. – написал Хоулет. — Я шокирован, чертовски зол, растерян и мое сердце разбито. Покойся с миром, брат".

Ранее стало известно, что тело 49-летнего Флинта обнаружили в его доме. Медики констатировали смерть.

Лиам Хоулетт и Кит Флинт почти за 20 лет совместной работы выпустили девять альбомов. Последний из них — No Tourists – вышел в 2018 году.

У The Prodigy миллионы почитателей по всему миру, которые раскупили свыше 20 млн копий ее альбомов. Кит Флинт был не только вокалистом и танцовщиком группы, но и ее лицом.