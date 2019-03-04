Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман взял на личный контроль ситуацию с обрушением главного городского канализационного коллектора и ввел режим повышенной готовности, сообщает пресс-центр мэрии.

Ситуацию обсудили сегодня, 4 марта, на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Как выяснилось, аварию обнаружили после того, как стали поступать массовые жалобы на качество водоотведения от жителей южной части города.

После тщательного анализа ситуации специалисты выявили обрушение главного канализационного коллектора диаметром 1000 мм в районе пересечения проспектов Ленина и Рубцовского.

Авария затрагивает водоотведение в 115 многоквартирных домах, шести детских садов, трех школ и двух ДЮСШ.

По предварительным подсчетам, на ликвидацию ЧП требуется почти 5 миллионов рублей. Финансирование осуществят из резервного фонда бюджета города.

Специалисты воспользуются методом горизонтально направленного бурения и перемонтируют канализационные кольца. Планируется, что на это уйдет около двух недель.