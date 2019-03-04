Вторник, 5 Март, 00:16

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,8
€ 74,74
249241
Обь
-20см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

В Рубцовске обрушился главный канализационный коллектор

, ИА "Амител"
На ликвидацию аварии потребуется две недели и почти 5 млн рублей
Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман ввел в городе режим повышенной готовности / Фото: rubtsovsk.org

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман ввел в городе режим повышенной готовности / Фото: rubtsovsk.org

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман взял на личный контроль ситуацию с обрушением главного городского канализационного коллектора и ввел режим повышенной готовности, сообщает пресс-центр мэрии.

Ситуацию обсудили сегодня, 4 марта, на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Как выяснилось, аварию обнаружили после того, как стали поступать массовые жалобы на качество водоотведения от жителей южной части города.

После тщательного анализа ситуации специалисты выявили обрушение главного канализационного коллектора диаметром 1000 мм в районе пересечения проспектов Ленина и Рубцовского.

Авария затрагивает водоотведение в 115 многоквартирных домах, шести детских садов, трех школ и двух ДЮСШ.

По предварительным подсчетам, на ликвидацию ЧП требуется почти 5 миллионов рублей. Финансирование осуществят из резервного фонда бюджета города.

Специалисты воспользуются методом горизонтально направленного бурения и перемонтируют канализационные кольца. Планируется, что на это уйдет около двух недель.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23:55
В Рубцовске обрушился главный канализационный коллектор 0
23:36
Хоулетт назвал причину смерти Кита Флинта из The Prodigy 0
23:09
Путин подписал указ о приостановке ДРСМД 0
22:44
Жителя Алтайского края обвиняют в развращении 13 школьниц 0
22:20
Совет Госдумы рассмотрит законопроект о надбавках к пенсиям 0
22:01
Инвестиции в основной капитал в России продолжают расти 0
21:45
Назвавшего жителей хрущевок "скотобазой" главу отдела могут уволить 0
21:23
Следствие назвало официальную причину смерти Децла 0
21:03
Набиуллина пообещала Путину вернуть инфляцию к 4% 2
20:32
Тимати выплатит компенсацию за оскорбление экс-депутата, избившего DJ Smash 0
20:01
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Алтайском крае 0
19:47
Машина с людьми ушла под лед Телецкого озера в Горном Алтае 0
19:25
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт 1
19:08
Коротко о главном: ларьки, алтайские зарплаты и страсти по столовой
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 4 марта
18:49
Евросоюз продлил санкции против Януковича 0
18:22
Заведующую детсадом в Горном Алтае обвиняют в новых хищениях 0
18:04
В Алтайском крае снимут карантин по гриппу 5 марта 0
17:50
Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на зебре в Горно-Алтайске 1
17:34
В Алтайском крае зафиксирован случай заболевания корью 1
17:22
Очевидцы: в Барнауле несколько домов остались без света из-за рухнувшей льдины 1
17:12
Сторонники "новой церкви" Украины избили прихожан и захватили храм 2
17:03
Прокуратура требует отремонтировать путепровод на Новом рынке в Барнауле 2
16:52
320 домов и 35 участков дорог может подтопить в Барнауле паводком 0
16:33
Доходность инвестиций пенсионных накоплений в НПФ падает 1
16:21
Снег с крыши рухнул на Range Rover в центре Барнаула 16
16:12
"Это было лишнее": Кудрявцева о синяке на лице от Лазарева 1
16:02
На Павловском деревообрабатывающем комбинате запущен энергоцентр 2
15:49
Похолодание после волны тепла обещают в Алтайском крае 0
15:32
Причину смерти пропавшего под Барнаулом подростка установит экспертиза 0
15:24
Россияне рассказали, с какими начинками любят блины 2
15:14
Ушедший из алтайского театра актер выступил на церемонии открытия Универсиады 0
15:06
Названа причина приостановки продажи билетов на Евровидение-2019 1
14:48
Какие приложения могут шпионить и как защитить телефон от прослушки 0
14:45
Радиостанция Медиагруппы "FM-Продакшн" стала призером всероссийского фестиваля 2
14:34
Волна краж с банковских карт прокатилась по Алтайскому краю 9
14:30
Всего 20 машин в наличии: сезонная ликвидация в "Тойота Центре АЕМ" 0
14:23
Состояние узников "китовой тюрьмы" в Приморье ухудшается 2
14:12
Алтайские эксперты обсудили, как бороться с кибертеррористами 3
14:07
В Германии считают китайские ракеты угрозой России 8
13:49
Real Winter: как в Красноярске стартовала Универсиада-2019 0
13:35
Роспотребнадзор раскрыл секреты выбора блинов на Масленицу 0
13:22
Зачем нам монстрация: необычная акция докатилась до Барнаула 5
13:14
Названы регионы с самыми большими просрочками по кредитам 0
13:03
Барнаульцев предупредили об отключении воды 0
12:50
Монстрация-2019 может пройти в Барнауле 6
12:33
Виктор Томенко посетил открытие Универсиады и рассказал об этом в Instagram 2
12:25
Эксперты прогнозируют рост курса доллара до 68 рублей 5
12:11
Алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала вторую бронзу Универсиады 6
12:03
Медведев рассказал о 3 млн украинцев, лишенных участия в выборах 9
11:47
Водитель на Toyota Mark II насмерть сбил девушку в Бийске и скрылся с места ДТП 11

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.