На реализацию законопроекта о доплатах к пенсиям сверх прожиточного минимума за три года потребуется 58,4 млрд рублей, сообщает Regnum.

При этом уже в текущем году с учетом перерасчета пенсионных выплат с 1 января 2019 года в бюджет нужно будет заложить на эти цели 18,8 млрд рублей.

По расчетам специалистов через год потребуется еще 20 млрд рублей, через два – 19,6 млрд рублей.

По словам спикера нижней палаты Госдумы РФ Вячеслава Володина, законопроект планируется принять в приоритетном порядке.