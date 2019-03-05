Платежная система "Мир" запустила мобильный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay, сообщает ТАСС.

Воспользоваться нововведением могут обладатели смартфонов с операционной системой Android (версия 6.0 и выше), поддерживающих технологию NFC.

Планируется, что ко второму полугодию бесконтактную оплату картами "Мир" можно будет совершить в любом терминале POS с соответствующей функцией.

Однако на данный момент сервис доступен только клиентам Московского кредитного банка, Промсвязьбанка, СМП Банка, РНКБ, Россельхозбанка, "России", УБРиР и "Центр-инвеста".

"Мы уверены, что благодаря запуску Mir Pay держатели российских платежных карт тоже оценят скорость и удобство нашей собственной, национальной реализации платежей с помощью смартфона", — прокомментировал запуск новшества директор Национальный системы платежных карт Владимир Комлев.

Напомним, национальная платежная система "Мир" была создана в ответ на санкции Запада и призвана обеспечить безопасность российской финансовой системы. Острая необходимость в ней возникла в 2014 году, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против РФ прекратили обслуживать карты ряда российских банков.