Дональд Трамп еще на год продлил санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России после присоединения Крыма в 2014 году, сообщает РИА Новости.

Ограничительные меры теперь будут действовать как минимум до 6 марта 2020 года.

Американский президент заявил, что продолжение санкционной политики – это ответ на действия РФ, которые " угрожают безопасности и стабильности Украины", а также "представляют опасность для национальной безопасности и внешней политики США".

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал американские санкции "шизоидной историей".

"Они нам не навредят капитально, мы все равно продолжим идти своим путем, — заявил председатель российского правительства на Российском инвестиционном форуме. — Но в том, что это нам не помогает, а подчас затрудняет наше развитие, никакого сомнения нет".