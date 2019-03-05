Археологи идентифицировали найденные в Алтайском крае останки как части черепа денисовского человека, существовавшего в районе Денисовой пещеры 250 тысяч лет назад, сообщает журнал Sapiens.

Хотя определить точный возраст фрагментов теменной кости не представляется возможным, у ученых не возникло сомнений, что это именно новый подвид людей.

Это подтвердилось по результатам исследования митохондриальной ДНК. Таким образом, это останки уже пятого денисовского человека, сохранившиеся до наших дней.

Напомним, ранее в отложениях Денисовой пещеры, соответствующих 300 тысячам лет до нашей эры, вместе с каменными орудиями археологи нашли молочный зуб девочки.

Это самые ранние останки, которые когда-либо находили здесь. В связи с этим исследователи сделали вывод, что денисовцы жили в этих местах не менее 250 тысяч лет назад.