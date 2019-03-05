Общероссийский народный фронт на основе анализа платежных ведомостей за жилищные услуги определил, что жители 36 городов России дважды оплачивают одну и ту же услугу по вывозу мусора, сообщает РИА Новости.

Дело в том, что с 1 января 2019 года функционирует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Теперь за эту сферу отвечают региональные операторы и оплата их услуг осуществляется напрямую, не входя в размер платы управляющей компании.

Вместе с тем, с 1 января для жителей 36 городов размер платы за жилищные услуги не уменьшился, а плата регоператору – добавилась.

По оценке членов ОНФ, это говорит о том, что люди за вывоз мусора платят дважды.

"По этим 36 городам мы информацию с платежами и нашим анализом направим в Генеральную прокуратуру Российской Федерации", — заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.