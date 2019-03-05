Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину, пишет "Российская газета".

"Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка", – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что эти условия ранее неоднократно озвучивались.

Также Медведев отметил, что газопровод "Северный поток – 2" закроет лишь часть необходимого Евросоюзу импорта. Между тем газопровод станет более дешевым и стабильным маршрутом, который позволит снизить транзитные риски.

Медведев добавил, что России выгодно иметь множество путей транспортировки топлива потребителям.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак признался, что украинский транзит газа обходится России вдвое дороже других маршрутов. Тариф на прокачку по этому направлению в 2-2,5 раза выше, чем, например, по "Северному потоку" или трубе "Ямал – Европа".