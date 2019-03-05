Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что высказывание председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрия Смирнова о том, что "россияне закончатся к 2050 году", является частным мнением, выраженным в рамках общественной дискуссии, пишет РБК.

"Это оценки наших общественных реалий и предположения о том, что будет в будущем, без задачи сформулировать какую-то официальную оценку. Это частное мнение того или иного священника", — отметил Волков.

По его словам, нет необходимости в формулировании официальной позиции по данному вопросу.

Ранее протоиерей Смирнов заявил радиостанции "Говорит Москва", что "россияне закончатся к 2050 году". Так он прокомментировал слова главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что через 15 лет до 30% населения страны будут мусульманами.

Смирнов отметил, что у мусульман появляется больше детей. Он также добавил, что в будущем на территории России "будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши, арабы". По мнению протоиерея, ситуацию менять "уже поздно".