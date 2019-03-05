Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что высказывание председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрия Смирнова о том, что "россияне закончатся к 2050 году", является частным мнением, выраженным в рамках общественной дискуссии, пишет РБК.
"Это оценки наших общественных реалий и предположения о том, что будет в будущем, без задачи сформулировать какую-то официальную оценку. Это частное мнение того или иного священника", – отметил Волков.
По его словам, нет необходимости в формулировании официальной позиции по данному вопросу.
Ранее протоиерей Смирнов заявил радиостанции "Говорит Москва", что "россияне закончатся к 2050 году". Так он прокомментировал слова главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что через 15 лет до 30% населения страны будут мусульманами.
Смирнов отметил, что у мусульман появляется больше детей. Он также добавил, что в будущем на территории России "будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши, арабы". По мнению протоиерея, ситуацию менять "уже поздно".
Комментарии
клиент уходит, их это волнует больше всего....
Смирнов совсем не глупый человеки серьезный, может резковат. А организация "держит нос по ветру" поэтому поспешила так сказать "откреститься" от его заявления - зачем портить отношеня со светской властью? Ведь по статистике всё хорошо, есть только мелкие недочеты!
А что мусульмане перестают быть расеянами?
5.03.2019 09:23
- гость -
Это который вич-диссидент? Ню-ню. А еще есть тот, который предлагает сдохнуть, но не раздеваться перед врачами. Тоже, видимо, светоч мысли. Интересно одно - если у него, допустим, аппендицит приключится, он предпочтет операцию, или не раздеваться?