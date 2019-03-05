Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort заявил, что Россия стремится иметь самое современное и эффективное оружие не для угроз и нападения на другие страны, а для гарантий национальной безопасности страны, пишет "Российская газета".

Сегодня Медведев прибывает с визитом в Люксембург. В этой небольшой европейской стране, вокруг которой расположено несколько баз НАТО, очень волнуются за ответ России с ее разработками новых ракетных вооружений. "Стоит ли нам опасаться, что ваши новые гиперзвуковые ядерные ракеты могут приземлиться в наших огородах?" — спросили у Медведева.

"Наши гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надежностью, так что вашим огородам ничего не грозит", — пошутил в Медведев, отвечая на вопрос о российских ядерных ракетах.

Он отметил, что Россия никому не угрожает: "Мы рассматриваем наш ядерный арсенал исключительно как фактор сдерживания, гарантию национальной безопасности России. Это закреплено и в нашей военной доктрине, которая носит сугубо оборонительный характер. Это открытый документ, и любой желающий может с ним ознакомиться".

Все попытки ядерного шантажа со стороны других стран ведут к усилению международной напряженности, подчеркнул премьер.

"Спокойнее будет всем, когда все американские ядерные вооружения вернутся на территорию США, а инфраструктура в Европе, которая позволяет хранить, обслуживать и быстро развертывать эти вооружения, будет ликвидирована", — подчеркнул Медведев.

По его словам, именно США выходят из базового договора в сфере глобальной безопасности. Поэтому президент России в качестве зеркального ответа подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД до устранения США допущенных ими нарушений своих обязательств, заметил Медведев.