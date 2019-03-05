Стриптиз для работников вагонного депо прокомментировали в РЖД

В РЖД прокомментировали стриптиз для вагонного депо в Волгограде накануне Дня защитника Отечества, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
В компании заявили, что это "недопустимо и противоречит корпоративному кодексу деловой этики".
"Сотрудники, участвовавшие в организации мероприятия, будут привлечены к дисциплинарной ответственности", – заявили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
По информации агентства "СоцИнформБюро", в актовом зале вагонного депо Волгограда две девушки в масках и костюмах кошек исполнили стриптиз для работников накануне Дня защитника Отечества. Видео появилось в интернете.
Комментарии
В чем же безнравственность, если танец красивый? По моему более безнравственно говорить: " если женщина заболела, то ей лучше умереть, чем идти к врачам (с) Ткачев"