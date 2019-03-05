Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Минздрав предложил ввести штрафы для врачей и медицинских учреждений, оказывающих помощь не по утвержденным критериям, пишет РБК.
В соответствии с документом, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, Минздрав предложил внести изменения в Кодекс административных правонарушений.
Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям. В случае нарушения должностные лица будут вынуждены платить штраф размером до 20 тысяч рублей, а юридические – до 70 тысяч рублей.
Еще одна статья предусматривает штраф на тот случай, если медицинская организация просила средства на приобретение и ремонт оборудования, а эти деньги в результате не выделялись.
Предполагается, что изменения в федеральный закон должны вступить в 2022 году.
Комментарии
"Минздрав предложил ввести штрафы для врачей и медицинских учреждений", "Еще одна статья предусматривает штраф на тот случай, если медицинская организация просила средства на приобретение и ремонт оборудования, а эти деньги в результате не выделялись." Это, простите, как? Штрафы не для тех, кто выделяет деньги, а для тех, кто их посмел попросить?
если медицинская организация просила средства на приобретение и ремонт оборудования, а эти деньги в результате не выделялись.
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ну так за это известный в стране "дятел" отвечает, пора штрафовать уже начать, нет?
Тогда вообще помощь оказывать не будут, либо сунут тебе кипу бумаги для подписи, перед оказанием помощи, что в случае чего они не при чем, ну или подождут пока ты сдохнешь и они опять ни при чем и не правильную помощь они не оказывали. Повысьте зарплату и тогда хорошие специалисты останутся в медицине.
да-да им теперь проще и дешевле ничего не оказывать
5.03.2019 09:51
- гость -
А это уже давно. Проще пройти мимо, потому что в случае чего - ты же и будешь виноват.
5.03.2019 09:49
- гость - Повысьте зарплату и тогда хорошие специалисты останутся в медицине.
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еще не вся недвижимость на лазурке скуплена, не все хоромы отстроены/перестроены, не все дети, внуки пристроены в тЁплышко, денег нет, но вы держитесь там....
а вообще у нас только - штрафы.налоги.взыскания и прочее