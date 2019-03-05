Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Минздрав предложил ввести штрафы для врачей и медицинских учреждений, оказывающих помощь не по утвержденным критериям, пишет РБК.

В соответствии с документом, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, Минздрав предложил внести изменения в Кодекс административных правонарушений.

Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям. В случае нарушения должностные лица будут вынуждены платить штраф размером до 20 тысяч рублей, а юридические – до 70 тысяч рублей.

Еще одна статья предусматривает штраф на тот случай, если медицинская организация просила средства на приобретение и ремонт оборудования, а эти деньги в результате не выделялись.

Предполагается, что изменения в федеральный закон должны вступить в 2022 году.