Минимальную цену на пиво захотели повысить в России

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво, сделав ее выше на пять рублей, пишут "Известия".
Инициатива уже направлена в Министерство финансов России. Сейчас, по данным ретейлеров, минимальная цена бутылки пива в магазинах составляет 30 рублей, средняя – 50-60 рублей. Союз производителей предлагает установить нижнюю планку на отметке 35 рублей, поскольку это позволит повысить качество продукции.
Отмечается, что слишком низкая цена говорит о сомнительном качестве и вызывает вопросы к легальности производства.
В Минфине инициативу поддержали, но подчеркнули, что без детальных расчетов устанавливать минимальную цену не будут.
Также одобрила идею и Федеральная антимонопольная служба. По мнению ведомства, это позволит повысить эффективность государственного контроля в борьбе с нелегальной продукцией и сформирует конкурентоспособную среду.
Комментарии
Будут то же г...но продавать по завышенной цене
Бред какой-то. Щас цену поднимут а качество какое было, такое и останется... Вы повысьте качество, цена из-за этого сама собой поднимется. Не с той стороны заход-то!
Руки прочь от пивной индустрии. Как качество может быть улучшено, если для конечного потребителя цена увеличится на 5 рублей? Скорее всего это позволит повысить прибыль производителям. Не думаю, что после этого они будут закупать более качественные ингредиенты. Будут зарабатывать больше. Скорее всего часть доли будут отдавать инициаторам данных нововведений
то же пойло , но по повышенной цене разорит настоящих производителей качественного пива, ну и бюджет наполнит, а это похоже главное
Пиво - шампанское пролетариата!
Какие убогие люди...простите, конечно.....но так страдать из-за повышения цены на бухло....... да пусть хоть 200р за бутылку. ФИОЛЕТОВО! и всем желаю! а тому, для кого это БЯДА - смените жизненные ориентиры. кто рожден спиться - сопьется.
Ну ценник и так уже как в чехии
Папочка. если водка подорожает ты будешь меньше пить? Нет деточка. Ты будешь меньше есть!