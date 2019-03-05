Минимальную цену на пиво захотели повысить в России

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво, сделав ее выше на пять рублей, пишут "Известия".

Инициатива уже направлена в Министерство финансов России. Сейчас, по данным ретейлеров, минимальная цена бутылки пива в магазинах составляет 30 рублей, средняя – 50-60 рублей. Союз производителей предлагает установить нижнюю планку на отметке 35 рублей, поскольку это позволит повысить качество продукции.

Отмечается, что слишком низкая цена говорит о сомнительном качестве и вызывает вопросы к легальности производства.

В Минфине инициативу поддержали, но подчеркнули, что без детальных расчетов устанавливать минимальную цену не будут.

Также одобрила идею и Федеральная антимонопольная служба. По мнению ведомства, это позволит повысить эффективность государственного контроля в борьбе с нелегальной продукцией и сформирует конкурентоспособную среду.