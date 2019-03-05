Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия будет вынуждена разместить ракеты так, что они будут покрывать всю территорию Европы, если Штаты разместят там свои ракеты, сообщает РИА "Новости".

"Мы очень обеспокоены тем, что после выхода США из ДРСМД могут быть размещены ракеты в Европе. Мы будем вынуждены развернуть наши ракеты, и вся территория Европы будет покрыта", – отметил Антонов.

Он также подчеркнул, что странам необходимо избежать такой ситуации. При этом дипломат обратил внимание на то, что договор о ракетах не касается безопасности Америки, и проигрывают от его приостановки только страны Европы.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев перед визитом в Люксембург назвал ядерный арсенал РФ "исключительно фактором сдерживания". Об этом он рассказал в интервью местной газете.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Во время послания Федеральному собранию он заявил, что если США разместят свои ракеты в европейских странах, Москва даст "зеркальный и асимметричный" ответ.