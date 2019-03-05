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Посол России в США пообещал развернуть ракеты и покрыть ими всю Европу

, ИА "Амител"
Дипломат обратил внимание на то, что договор о ракетах не касается именно безопасности Америки
Антонов подчеркнул, что странам необходимо избежать такой ситуации / Фото: e-gorlovka.com.ua

Антонов подчеркнул, что странам необходимо избежать такой ситуации / Фото: e-gorlovka.com.ua

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия будет вынуждена разместить ракеты так, что они будут покрывать всю территорию Европы, если Штаты разместят там свои ракеты, сообщает РИА "Новости".

"Мы очень обеспокоены тем, что после выхода США из ДРСМД могут быть размещены ракеты в Европе. Мы будем вынуждены развернуть наши ракеты, и вся территория Европы будет покрыта", – отметил Антонов.

Он также подчеркнул, что странам необходимо избежать такой ситуации. При этом дипломат обратил внимание на то, что договор о ракетах не касается безопасности Америки, и проигрывают от его приостановки только страны Европы.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев перед визитом в Люксембург назвал ядерный арсенал РФ "исключительно фактором сдерживания". Об этом он рассказал в интервью местной газете.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Во время послания Федеральному собранию он заявил, что если США разместят свои ракеты в европейских странах, Москва даст "зеркальный и асимметричный" ответ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.03.2019 11:05
- гость -

Откормленные европейцы будут только подхрюкивать в своих огородах заокеанскому дяде.

0  1
5.03.2019 11:10
Злобная бабка

Откормленные европейцы будут только подхрюкивать в своих огородах заокеанскому дяде.

Зато вы, патриотичный наш, будете есть брюкву, осеняя себя крестным знаменем перед телевизором с Путиным.

0  0
5.03.2019 11:24
- гость -

Злобная бабка
------------
Не подавись желчью, старая

0  0
5.03.2019 11:34
Борис

Эти послы, медведевы путины, напоминают деревенского дебошира-пьяницу кричащего в пьяном экстазе - держите меня, а то я всех порву. Дадут тычка ему и спит до утра непробудным сном

0  0
5.03.2019 11:40
гость

Россия будет вынуждена разместить ракеты так, что они будут покрывать всю территорию Европы, если Штаты разместят там свои ракеты

Да плевать Штатам на Европу, это проблема Европы

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