Умер актер сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри

Американский актер Люк Перри скончался на 53-м году жизни в одной из клиник Калифорнии, куда он был доставлен 27 февраля c инсультом, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на портал TMZ.

Наибольшую известность артисту принесла роль в подростковой многосерийной драме "Беверли-Хиллз, 90210".

Артист скончался в одной из клиник города Бербанк, штат Калифорния, куда он был доставлен 27 февраля. Тогда врачи диагностировали у него инсульт, но предполагали, что у артиста есть шансы на выздоровление.

Кой Лютер Перри III родился 11 октября 1966 года в городе Мэнсфилде, штат Огайо. Его детство и юность при этом прошли в маленьком городке Фредериктоне канадской провинции Нью-Брансуик. Будучи 12-летним подростком, он впервые задумался об актерской карьере. Прежде чем Перри приблизился к исполнению мечты, он с треском провалил более 200 кинопроб. Позже он вместе с Элисом Купером снялся в музыкальном клипе глэм-метал группы Twisted Sister на песню "Be Chrool To Your Scuel", после чего его творческую биографию пополнили небольшие роли в сериалах "Другой мир" и "Бесконечная любовь". Дебютной работой актера в полнометражном кино стала малобюджетная драма "Terminal Bliss", вышедшая в 1990-м. В том же году его пригласили на главную роль в многосерийной драме о жизни золотой молодежи "Беверли-Хиллз, 90210". Одну из своих последних ролей он исполнил в драме с элементами комедии "Любовь в раю" 2016 года, а в 2017-м принял участие в съемках молодежного детективного сериала "Ривердэйл". В середине 90-х актер женился на коллеге Минни Шарп. В 2003 году они развелись. В браке у них родились дети: сын Джек (1997) и дочь Софи (2000).