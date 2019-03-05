В Кургане депутаты от КПРФ допустили досадную ошибку, которая закралась в поздравительный плакат к 8 Марта, пишет URA.RU.

Представители городской и областной думы пожелали женщинам "всего самого нилучшего".

"Пусть весна наполнит Ваши сердца радостью, надеждой и любовью! Всего самого нилучшего Вам и Вашим близкиим", – гласит надпись на плакате, в которой также допущена опечатка в слове "близким".

Отмечается, что плакат размещен на центральной площади города. На нем изображены депутаты областной думы Иван Евгенов и Василий Кислицын, а также представитель курганской городской думы Яков Сидоров.

Депутат Сидоров заявил, что уже знает об ошибке: "Человеческий фактор, ничего страшного, поправим, распечатаем и повесим новый".