Специалисты из Ноттингемского университета в Великобритании доказали, что химические вещества, которые встречаются в привычных бытовых товарах и пище, могут стать причиной бесплодия у мужчин и домашних собак, сообщает телеканал "360" со ссылкой на MedicalXpress.

Было протестировано влияние пластификатора диоктилфталата (DEHP) и полихлорированного бифенила 153 на образцы спермы от доноров и племенных собак. Отмечается, что DEHP содержится в коврах, игрушках, одежде, проводах и напольных покрытиях, а бифенил 153, несмотря на то что он является запрещенным веществом, его по-прежнему можно встретить в продуктах питания и окружающей среде.

В результате проведенного эксперимента ученым удалось установить, что эти химикаты одинаково оказывают повреждающее воздействие на половые клетки не только человека, но и животных.

Это послужило подтверждением результатов сделанных ранее исследований, в которых проводилась оценка влияния загрязнителей на функции спермы собак, а выводы были экстраполированы на организм человека.

По предположениям ученых, вещества в концентрациях, обнаруживаемых в мужском репродуктивном тракте, оказывают эффект снижения подвижности сперматозоидов, а также вызывают нарушения ДНК, что в свою очередь может привести к бесплодию.