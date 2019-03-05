Вторник, 5 Март, 12:39

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,8
€ 74,74
Обь
-20см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

Умерла пенсионерка, которой в больнице к сломанной ноге привязали швабру

, ИА "Амител"
По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб
Привязали швабру, хотя в больнице имелись специализированные медсредства / Фото: кадр из видео

Привязали швабру, хотя в больнице имелись специализированные медсредства / Фото: кадр из видео

В Башкирии скончалась пенсионерка, которой накануне в качестве шины в больнице наложили на ногу швабру, сообщает телеканал "360" со ссылкой на ГТРК "Башкортостан".

По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Пенсионерка умерла в возрасте 82 лет на следующий день после выписки из больницы, где ей провели операцию.

Инцидент с применением швабры при лечении перелома шейки бедра произошел в середине февраля. Травматолог Кушнаренковской ЦРБ Башкирии привязал к сломанной ноге пенсионерки швабру, хотя в больнице на тот момент имелись специализированные медицинские средства, необходимые для фиксирования переломов.

По данному факту прокуратура региона начала проверку, врач был привлечен к дисциплинарной ответственности.

После того, как инцидент получил широкую огласку, пенсионерка была госпитализирована в одну из больниц Уфы, где ей провели операцию.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

5.03.2019 12:11
- гость -

"Деротирующий сапожок" а не швабру. Учите матчасть!

0  0
5.03.2019 12:12
- гость -

семь бед? Швабра - ответ!

0  0
5.03.2019 12:19
- гость -

бегите, врачи.

вас так будут "оптимизировать", пока вы будете терпеть.

глав. врачи и министерства осваивают бюджеты,
а на вас вешают дисциплинарные и уголовные статьи.

виноват в этой ситуации конечно травматолог, а не минздрав Уфы
и только травматолога нужно наказать.

0  0
5.03.2019 12:28
- гость -

5.03.2019 12:11 Так у нас швабра состоит из палки-рукояти и "деротирующего сапожка". Не знал... спасибо. Надо рассказать коллегам, пусть посмеются. И я надеюсь, что вы врач. Очень надеюсь, чтобы вам взгрустнулось... Нет такого - "деротирующий сапожок". Есть "деротационный сапожок". Пишите уж "фиксирующий", коли блеснуть профнавыками задумали.

0  0
5.03.2019 12:35
- гость -

Ну вот, швабра теперь станет медицинским прибором!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
12:33
Ученые выяснили, что бытовые товары могут вызвать бесплодие у мужчин и собак 1
12:28
Прокуратура требует от властей обеспечить освещение улицы в Горно-Алтайске 0
12:11
45 млн рублей выделили на ремонт школьных спортзалов в Алтайском крае 0
12:03
Умерла пенсионерка, которой в больнице к сломанной ноге привязали швабру 5
11:56
Как россияне будут отдыхать на Международный женский день в 2019 году 6
11:38
Барнаулец украл чугунный колодезный люк и отправился на обязательные работы 2
11:21
Главный канализационный коллектор рухнул в Рубцовске: что происходит 3
11:15
Для автомобилистов: где выгоднее заправляться в марте 1
11:12
"Всего самого нилучшего Вам": депутаты от КПРФ поздравили женщин и их близких 1
11:03
Умер актер сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри 1
10:49
Житель Кузбасса организовал лабораторию, чтобы торговать наркотиками на Алтае 0
10:32
Бийчанка заказала шубу через интернет и стала жертвой мошенников 0
10:24
Посол России в США пообещал развернуть ракеты и покрыть ими всю Европу 9
10:13
Стекла маршрутки рухнули на пассажирские кресла после ДТП в Барнауле 0
10:03
Минимальную цену на пиво захотели повысить в России 9
09:50
Между тираном и вождем народов: Сталин в фотографиях 37
09:33
Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи 9
09:22
Очень скользко: автомобиль слетел с трассы в Алтайском крае из-за гололеда 1
09:13
Стриптиз для работников вагонного депо прокомментировали в РЖД 11
09:03
Готовь сани летом, а летний отдых сейчас: выгодная сиеста в Горном Алтае 0
08:53
Медведев успокоил Люксембург, назвав ядерный арсенал РФ "фактором сдерживания" 1
08:43
РПЦ прокомментировала заявление о том, что "россияне закончатся к 2050 году" 12
08:26
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину 1
08:17
Яркие, нежные, точно сирень: поздравления с 8 Марта в стихах 0
08:06
Заигрыш: что принято делать во второй день масленичной недели 0
07:50
Не сгущайте краски: алтайский депутат о планируемой муниципальной реформе 2
07:41
"Судят не по окнам": исповедь домушника со стажем 3
07:34
Школьников края приглашают к участию в турнире по информационной безопасности 0
07:22
ГИБДД обвинила владельцев маршруток Барнаула в умышленных нарушениях ПДД 14
07:15
Вся жизнь в партии: интервью с главой аппарата алтайской "Справедливой России" 0
07:03
Квартиру с кедровой сауной и видом на парк продают в Барнауле за 7,4 млн рублей 1
06:48
Тепловой температурный режим для юга и севера Рубцовска в инфографике 0
06:32
Прощеное воскресенье в 2019 году: когда и как нужно просить прощения 2
06:23
Томат "Медвежья кровь", или Пугающе креативные названия семян 0
06:14
Похолодание со снегом и сильным ветром пришло в Алтайский край после оттепели 0
06:01
Заселение дольщиков в "Демидов парк" в Новоалтайске вновь отложили до лета 1
05:17
ОНФ: жители 36 городов РФ переплачивают за вывоз мусора 0
04:36
Останки пятого денисовского человека нашли на Алтае 0
03:06
Трамп продлил санкции против России еще на год 3
02:38
Платежная система "Мир" запустила сервис бесконтактной оплаты Mir Pay 0
01:16
Актер из "Игры престолов" установил мировой рекорд 0
00:49
Перерасчет пенсий потребует 58,4 млрд рублей дополнительно 0
23:55
В Рубцовске обрушился главный канализационный коллектор 6
23:36
Хоулетт назвал причину смерти Кита Флинта из The Prodigy 0
23:09
Путин подписал указ о приостановке ДРСМД 0
22:44
Жителя Алтайского края обвиняют в развращении 13 школьниц 0
22:20
Совет Госдумы рассмотрит законопроект о надбавках к пенсиям 1
22:01
Инвестиции в основной капитал в России продолжают расти 0
21:45
Назвавшего жителей хрущевок "скотобазой" главу отдела могут уволить 0
21:23
Следствие назвало официальную причину смерти Децла 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.