В Башкирии скончалась пенсионерка, которой накануне в качестве шины в больнице наложили на ногу швабру, сообщает телеканал "360" со ссылкой на ГТРК "Башкортостан".
По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Пенсионерка умерла в возрасте 82 лет на следующий день после выписки из больницы, где ей провели операцию.
Инцидент с применением швабры при лечении перелома шейки бедра произошел в середине февраля. Травматолог Кушнаренковской ЦРБ Башкирии привязал к сломанной ноге пенсионерки швабру, хотя в больнице на тот момент имелись специализированные медицинские средства, необходимые для фиксирования переломов.
По данному факту прокуратура региона начала проверку, врач был привлечен к дисциплинарной ответственности.
После того, как инцидент получил широкую огласку, пенсионерка была госпитализирована в одну из больниц Уфы, где ей провели операцию.
Комментарии
"Деротирующий сапожок" а не швабру. Учите матчасть!
семь бед? Швабра - ответ!
бегите, врачи.
вас так будут "оптимизировать", пока вы будете терпеть.
глав. врачи и министерства осваивают бюджеты,
а на вас вешают дисциплинарные и уголовные статьи.
виноват в этой ситуации конечно травматолог, а не минздрав Уфы
и только травматолога нужно наказать.
5.03.2019 12:11 Так у нас швабра состоит из палки-рукояти и "деротирующего сапожка". Не знал... спасибо. Надо рассказать коллегам, пусть посмеются. И я надеюсь, что вы врач. Очень надеюсь, чтобы вам взгрустнулось... Нет такого - "деротирующий сапожок". Есть "деротационный сапожок". Пишите уж "фиксирующий", коли блеснуть профнавыками задумали.
Ну вот, швабра теперь станет медицинским прибором!