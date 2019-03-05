В Башкирии скончалась пенсионерка, которой накануне в качестве шины в больнице наложили на ногу швабру, сообщает телеканал "360" со ссылкой на ГТРК "Башкортостан".
По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Пенсионерка умерла в возрасте 82 лет на следующий день после выписки из больницы, где ей провели операцию.
Инцидент с применением швабры при лечении перелома шейки бедра произошел в середине февраля. Травматолог Кушнаренковской ЦРБ Башкирии привязал к сломанной ноге пенсионерки швабру, хотя в больнице на тот момент имелись специализированные медицинские средства, необходимые для фиксирования переломов.
По данному факту прокуратура региона начала проверку, врач был привлечен к дисциплинарной ответственности.
После того, как инцидент получил широкую огласку, пенсионерка была госпитализирована в одну из больниц Уфы, где ей провели операцию.
Комментарии
"Деротирующий сапожок" а не швабру. Учите матчасть!
семь бед? Швабра - ответ!
бегите, врачи.
вас так будут "оптимизировать", пока вы будете терпеть.
глав. врачи и министерства осваивают бюджеты,
а на вас вешают дисциплинарные и уголовные статьи.
виноват в этой ситуации конечно травматолог, а не минздрав Уфы
и только травматолога нужно наказать.
5.03.2019 12:11 Так у нас швабра состоит из палки-рукояти и "деротирующего сапожка". Не знал... спасибо. Надо рассказать коллегам, пусть посмеются. И я надеюсь, что вы врач. Очень надеюсь, чтобы вам взгрустнулось... Нет такого - "деротирующий сапожок". Есть "деротационный сапожок". Пишите уж "фиксирующий", коли блеснуть профнавыками задумали.
Ну вот, швабра теперь станет медицинским прибором!
при оказании первой медицинской помощи говорится что при переломе нужно наложить шину из подручных материалов и средств...
или ещё - помню моему деду лечили зуб, а он после этого умер, через пять лет, наверное зубник гад?