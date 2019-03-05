В Башкирии скончалась пенсионерка, которой накануне в качестве шины в больнице наложили на ногу швабру, сообщает телеканал "360" со ссылкой на ГТРК "Башкортостан".

По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Пенсионерка умерла в возрасте 82 лет на следующий день после выписки из больницы, где ей провели операцию.

Инцидент с применением швабры при лечении перелома шейки бедра произошел в середине февраля. Травматолог Кушнаренковской ЦРБ Башкирии привязал к сломанной ноге пенсионерки швабру, хотя в больнице на тот момент имелись специализированные медицинские средства, необходимые для фиксирования переломов.

По данному факту прокуратура региона начала проверку, врач был привлечен к дисциплинарной ответственности.

После того, как инцидент получил широкую огласку, пенсионерка была госпитализирована в одну из больниц Уфы, где ей провели операцию.