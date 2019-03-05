Вопрос повышения цен на топливо становится актуальнее с приближением дачного сезона. Если прогноз экспертов оправдается и стоимость бензина преодолеет ценовую отметку 50 рублей за литр, то передвижение на автомобиле будет больно бить по карману, а выезд на отдых или дачу будет считаться роскошью.
Некоторые водители всерьез задумались о переводе автомобиля на альтернативное топливо – газ. Он более экономичный: расчеты показывают, что в перспективе сэкономить на заправках можно в 1,5-2 раза. Переоборудовать авто – это тоже вложения, но при прогнозируемой тенденции роста цен на топливо окупаемость этих вложений не заставит себя долго ждать.
Сеть автозаправочных станций "Газойл", как и население, обеспокоена ситуацией на топливном рынке и старается предложить наиболее выгодные условия потребителям.
По данным сайта multigo.ru* стоимость топлива на 1 марта 2019 года составила:
|
|
АИ-92
|
АИ-95
|
АИ-98
|
Газойл
|
40,50
|
42,30
|
47,80
|
Октан
|
40,80
|
42,80
|
---
|
Лукойл
|
40,95
|
43,55
|
49,95
|
Транссиб
|
41,00
|
42,80
|
48,50
Помимо наиболее выгодного ценового предложения, на "Газойл" действует бонусная программа. При наличии бонусной карты клиент может вернуть на карту часть потраченных на топливо средств: до 7% от стоимости автомобильного газа и до 4% – от стоимости бензина. Накопленными бонусами клиенты оплачивают как топливо, так и товары в магазинах на заправочных станциях сети.
Кроме того, в марте 2019 года на АГЗС "Газойл" действуют весьма интересные акционные предложения:
- "Забери бензин в подарок" – заправка будет бесплатной
До 23 марта 2019 года все клиенты "Газойл" получают купоны на бесплатный литр АИ-95. Купон выдается за каждые заправленные 25 литров бензина или автомобильного газа.
Использовать купоны вы можете весь март на многотопливных АГЗС компании в Новосибирске, Бердске, Оби, Болотном, Барнауле, Томске. Условия и перечень участвующих АГЗС можно найти на сайте сети заправок.
- "Получи по полной" – газ на областных заправках дешевле
До 15 марта 2019 года заправьте свой автомобиль газом до полного баллона – и получите скидку 1 рубль с каждого литра. В акции участвует любой объем топлива – можно приобрести хоть 5 литров, хоть 150. Главное, чтобы баллон наполнился целиком.
Предложение действительно на заправках Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай, Кемеровской области и Хакасии. Условия и перечень участвующих АГЗС можно найти на сайте сети заправок.
Задумайтесь, где вы заправляетесь, и делайте это с максимальной выгодой для себя.
АГЗС "Газойл"
Сайт
Телефон бесплатной справочной 8-800-700-28-04
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*Малтигро.ру — прим.ред.
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