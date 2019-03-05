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Для автомобилистов: где выгоднее заправляться в марте

, ИА "Амител"
Где газ дешевле на рубль и наливают бесплатные литры бензина
Фото: vedom.ru

Фото: vedom.ru

Вопрос повышения цен на топливо становится актуальнее с приближением дачного сезона. Если прогноз экспертов оправдается и стоимость бензина преодолеет ценовую отметку 50 рублей за литр, то передвижение на автомобиле будет больно бить по карману, а выезд на отдых или дачу будет считаться роскошью.

Некоторые водители всерьез задумались о переводе автомобиля на альтернативное топливо – газ. Он более экономичный: расчеты показывают, что в перспективе сэкономить на заправках можно в 1,5-2 раза. Переоборудовать авто – это тоже вложения, но при прогнозируемой тенденции роста цен на топливо окупаемость этих вложений не заставит себя долго ждать.

Сеть автозаправочных станций "Газойл", как и население, обеспокоена ситуацией на топливном рынке и старается предложить наиболее выгодные условия потребителям.

По данным сайта multigo.ru*  стоимость топлива на 1 марта 2019 года составила:

 

АИ-92

АИ-95

АИ-98

Газойл

40,50

42,30

47,80

Октан

40,80

42,80

---

Лукойл

40,95

43,55

49,95

Транссиб

41,00

42,80

48,50

Помимо наиболее выгодного ценового предложения, на "Газойл" действует бонусная программа. При наличии бонусной карты клиент может вернуть на карту часть потраченных на топливо средств: до 7% от стоимости автомобильного газа и до 4% – от стоимости бензина. Накопленными бонусами клиенты оплачивают как топливо, так и товары в магазинах на заправочных станциях сети.

Кроме того, в марте 2019 года на АГЗС "Газойл" действуют весьма интересные акционные предложения:

  • "Забери бензин в подарок" заправка будет бесплатной

До 23 марта 2019 года все клиенты "Газойл" получают купоны на бесплатный литр АИ-95. Купон выдается за каждые заправленные 25 литров бензина или автомобильного газа.

Использовать купоны вы можете весь март на многотопливных АГЗС компании в Новосибирске, Бердске, Оби, Болотном, Барнауле, Томске. Условия и перечень участвующих АГЗС можно найти на сайте сети заправок.

  • "Получи по полной" – газ на областных заправках дешевле

До 15 марта 2019 года заправьте свой автомобиль газом до полного баллона – и получите скидку 1 рубль с каждого литра. В акции участвует любой объем топлива – можно приобрести хоть 5 литров, хоть 150. Главное, чтобы баллон наполнился целиком.

Предложение действительно на заправках Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай, Кемеровской области и Хакасии. Условия и перечень участвующих АГЗС можно найти на сайте сети заправок.

Задумайтесь, где вы заправляетесь, и делайте это с максимальной выгодой для себя.

АГЗС "Газойл"
Сайт
Телефон бесплатной справочной 8-800-700-28-04
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*Малтигро.ру — прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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