

Максим Бебекин / Фото: БГЭС

В краевой столице жители многоквартирных домов переходят на прямые договоры с Барнаульской горэлектросетью. В течение февраля их заключили порядка 1,5 тысячи собственников квартир. Это позволяет оплачивать счета без посредничества управляющей компании. Каков порядок открытия лицевых счетов? Что происходит с задолженностью за электроэнергию при переходе на новую схему расчетов? Какие преимущества от прямых договоров получают жильцы многоэтажного дома? На эти и другие вопросы в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" ответил руководитель группы по работе с дебиторами АО "Барнаульская горэлектросеть" Максим Бебекин. Аmic.ru публикует самые интересные фрагменты интервью.

Добровольный переход

Корр.: Закон о прямых договорах приняли в апреле прошлого года, много ли абонентов перешли за прошедший период к БГЭС и отказались от посреднических услуг управляющих компаний?

Максим Бебекин: По итогам работы за 2018 год Барнаульская горэлектросеть "приросла" на 7,5 тысяч абонентов. Это примерно 45 многоквартирных жилых домов. Только в феврале текущего года было открыто около 1,5 тысяч лицевых счетов. Цифры говорят о том, что темпы в этом направлении будут нарастать, и итоговый показатель по открытию лицевых счетов превысит прошлогодние данные.

Корр.: Каков порядок открытия лицевых счетов в горэлектросети?

М.Б: Жильцам нужно провести общее собрание собственников жилого дома, на котором большинством голосов принять решение о переходе на прямые договоры собственников с гарантирующим поставщиком, то есть Барнаульской горэлектросетью. Составить протокол и направить его в управляющую компанию и горсеть. На основании этого документа управляющая компания закрывает лицевые счета жильцов конкретного многоэтажного дома по услуге электроснабжения и передает в горэлектросеть информацию для открытия лицевых счетов. После чего услуга по электроснабжению переходит из квитанции исполнителей коммунальных услуг поставщику, а жильцы начинают платить напрямую ресурсоснабжающей организации.

Отмечу, что заключения договоров в письменной форме не требуется. По жилищному законодательству ресурсоснабжающая организация занимается начислениями и расчетами за электроэнергию, выставляет счета и требует от граждан за поставленную услугу деньги.

Кроме того, есть еще один механизм перехода лицевых счетов в Барнаульскую горэлектросеть. Это расторжение договора с управляющей компанией за задолженность в размере двух и более расчетных периодов при наличии исполнительного листа или подписанного акта сверки.

В данном случае согласно действующему законодательству поставщик инициирует отказ от договора энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг и открывает лицевые счета. Задолженность исполнителей мониторится каждый день и в случае выявления таких периодов, мы приглашаем руководителей управляющих компаний для урегулирования вопросов по задолженности и для согласования необходимых мероприятий по переходу услуги электроснабжения в зону ответственности Барнаульской горэлектросети.

Подобных историй достаточно, как и тех, когда исполнители коммунальных услуг добровольно переходят на расчеты по прямым договорам путем предоставления протоколов собраний собственников жилья о выборе данной схемы расчетов.

Правильная позиция

Корр.: А как управляющие компании относятся к таким решениям жильцов?

М.Б.: В основном управляющие компании относятся положительно. В этой схеме есть много плюсов. Исполнителю коммунальных услуг не нужна лишняя ответственность. Его функционал – управление многоквартирным домом. Исчезает ответственность перед поставщиком за долги, которые возникают, когда потребители не выполняют своих обязательств по своевременной оплате за электроэнергию.

Подчеркну еще один важный момент, когда возникают долги УК перед поставщиком услуги, Барнаульская горэлектросеть часто инициирует обращение в Арбитражный суд, чтобы принудительно взыскать суммы задолженности. После получения судебного решения в нашу пользу, в рамках исполнительного производства счет управляющей компании блокируется, поскольку средства должны быть перечислены в счет оплаты иска. Это парализует деятельность УК в части управления жилищным фондом. Схема прямых договоров такие риски исключает.

Корр.: Некоторые УК наверняка обрадовались такой возможности передать лицевые счета. Не так просто взыскать долги.

М.Б.: Должники выполняют свои обязательства, но для этого нужно работать. По договору о переуступке права требования управляющая компания передает горэлектросети право взыскивать ранее накопившиеся долги за электроэнергию. Задолженность появляется в квитанции поставщика, и предъявляется собственнику, а в случае неоплаты взыскивается в судебном порядке.

Сильный аргумент

Корр.: Какой основной мотивационный фактор для перехода жильцов на новые формы расчетов?

М.Б.: Стопроцентная уверенность, что денежные средства, оплаченные за ресурс, в нашем случае электроэнергию, поступят конкретно на счет поставщика. Этими средствами не будут пользоваться, они поступят тому, кто оказывает услугу. Махинации с денежными потоками, предназначенными для поставщиков, сводятся к нулю. Управляющая компания этих денег не видит и не получает.

Стоит отметить, что горэлектросеть обладает статусом гарантирующего поставщика в Барнауле. Наше предприятие мониторится и контролируется не только Жилищной инспекцией, но и другими надзорными органами: антимонопольной службой, прокуратурой, администрацией. Наши начисления носят прозрачный характер. При наличии вопросов, претензий, разногласий абонент всегда может прийти в сервисный центр и получить исчерпывающую информацию по любому вопросу в рамках нашей услуги. Мы всегда открыты.

Корр.: А должнику проще договориться с горэлектросетью?

М.Б.: Да, конечно, таких вариантов много. В любом случае все желания и возможности потребителя рассчитаться с нами при условии гарантийного соглашения будут нами рассмотрены и приняты положительные решения. На сумму долга предоставим рассрочку. Договориться можно всегда.

Перспективное будущее

Корр.: В домах, где у горэлектросети прямые договоры, платежная дисциплина выше или ниже?

М.Б.: При расчетах по прямым договорам платежная дисциплина выше. Могу привести один пример по дому, который находится в Центральном районе по адресу Фомина, 70. Когда было ТСЖ, процент сбора денежных средств составлял порядка 80%. В прошлом году после перехода на прямые платежи конкретно по этому дому процент сбора составил 92%. Это хороший показатель, который в числе прочего характеризует положительный эффект от данного закона.

Платежная дисциплина везде растет. Еще один пример из Центрального района. Введены 2 дома-новостройки в эксплуатацию в п. Южном, по адресу Кубанский проезд, 2 корпус 1 и корпус 2. Процент сбора был 83%, в настоящее время составляет 94%. Мое мнение, что за этим законом будущее.

Корр.: Есть ли управляющие компании, которые противятся переходу на лицевые счета?

М.Б.: Конечно есть. И если исполнитель коммунальных услуг справляется со своими обязанностями и не копит долги, то мы и не настаиваем на прямых договорах. Когда между нами и жилищными организациями конструктивное сотрудничество и понимание, то вопросов не возникает.

Беседовала Ася Хлыновская