Ювелирные украшения, косметика и подарочные сертификаты попали в топ самых желанных и самых запланированных подарков к 8 Марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса для размещения объявлений "Авито".

Отмечается, что в 2019 году поздравлять своих родных, близких и знакомых с Международным женским днем намерены 90% опрошенных мужчин. Показатель вырос на 5% по сравнению с 2018 годом. Активность в этом вопросе больше всего проявляют россияне в возрасте от 36 до 45 лет.

43% женщин в первую очередь хотят получить в подарок ювелирные украшения. 34% мечтают о косметике и парфюмерии, 22% – о подарочных сертификатах. Бытовую технику и путевку упомянули по 18% опрошенных.

Мужчины поставили косметику и парфюмерию на первое место: такие подарки выбрали 35% участников опроса. Ювелирные украшения хотят вручить 31% респондентов. Подарочный сертификат приобрели 21% опрошенных, а бытовую технику – 15%. Еще 3% мужчин подарят возлюбленным автомобиль.

Также были и собственные варианты подарков: билеты на спектакль, концерт или в кино, прыжок с парашютом, заботу и внимание, поход в KFC, игрушку, деньги и многое другое.

Отмечается, что 34% мужчин готовы потратить на подарок от одной до трех тысяч рублей. Еще 20% – до одной тысячи. Сумму в размере от трех до пяти тысяч выделяют 19% респондентов. Около 11% намерены потратить пять-десять тысяч, а более указанной суммы – 6%. Не определились с суммой еще 11%.