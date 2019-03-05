Журнал Forbes назвал имена богатейших людей планеты в 2019 году. Титул самой состоятельной женщины достался наследнице косметического бренда L`Oreal Франсуазе Бетанкур-Майерс.

Капитал самой богатой женщины оценивается в 49 млрд 300 млн долларов. Отмечается, что ее состояние в прошлом году выросло на 17% благодаря росту цен акций косметической империи.

Самым богатым мужчиной планеты стал Джефф Безос – глава крупнейшего в мире интернет-ретейлера Amazon. Его состояние оценивается в 131 млрд долларов.

Отмечается, что в следующем году Безос может покинуть первую строчку из-за начала бракоразводного процесса.

Если супруга главы Amazon отсудит у него половину имущества, она сможет стать самой богатой женщиной в мире.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Олег Дерипаска вернулся в список 500 самых богатых людей мира, став богаче на 1 млрд долларов.