Журнал Forbes назвал имена богатейших людей планеты в 2019 году. Титул самой состоятельной женщины достался наследнице косметического бренда L`Oreal Франсуазе Бетанкур-Майерс.
Капитал самой богатой женщины оценивается в 49 млрд 300 млн долларов. Отмечается, что ее состояние в прошлом году выросло на 17% благодаря росту цен акций косметической империи.
Самым богатым мужчиной планеты стал Джефф Безос – глава крупнейшего в мире интернет-ретейлера Amazon. Его состояние оценивается в 131 млрд долларов.
Отмечается, что в следующем году Безос может покинуть первую строчку из-за начала бракоразводного процесса.
Если супруга главы Amazon отсудит у него половину имущества, она сможет стать самой богатой женщиной в мире.
Ранее сообщалось, что российский миллиардер Олег Дерипаска вернулся в список 500 самых богатых людей мира, став богаче на 1 млрд долларов.
Комментарии
Песенку вспомнил:
"Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная.
Ты не накрашенная страшная и накрашенная."
ну дык просвещенные еуропейцы, всех красивых баб на кострах в свое время сожгли...
Косметика помогает лишь богатеть?