Роспотребнадзор в преддверии 8 Марта напомнил, в чем заключается секрет красивого букета и дал рекомендации по выбору цветов.

Внимание следует обратить на стебель. Например, при выборе роз наличие нижних лепестков, более толстых и грубых и словно "обнимающих" бутон, считается хорошим признаком.

У свежих цветов лепесток вернется на место и примет прежнюю форму, если его отогнуть.

"Степень раскрытия бутона – еще один важный показатель того, станет ли ваш букет "однодневкой" или будет долго радовать глаз. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Купить полностью раскрытый бутон может быть соблазнительно – ведь он так красив, но срок жизни такого цветка значительно меньше", – говорится в сообщении ведомства.

По словам специалистов, при обилии искусственных украшений степень свежести цветов можно не заметить.

Букет не надо оставлять надолго без воды. Чтобы он дольше радовал глаз, посоветовали исключить резкие перепады температур.

Стебли стоит регулярно подрезать, даже если в магазине продавец это уже сделал. Нелишним будет удалить нижние листья, даже если те кажутся свежими. Под водой они сгниют и послужат средой для размножения бактерий.

В одной вазе не должны находиться нарциссы и лилии, гвоздики и розы, а также ландыши и тюльпаны. Соседство с розами, ландышами и рододендронами плохо переносит большинство растений.

Чтобы цветы в вазе жили дольше, можно поставить к ним веточку туи. Розам, тюльпанам и гвоздикам добавляют в воду немного сахара.