Житель Барнаула признан виновным в хищении чугунного колодезного люка, который он сдал в пункт приема металла.

Как сообщили в краевой прокуратуре, кража была совершена на улице Цеховой.

Мужчина, убедившись, что за ним никто не наблюдает, снял чугунный люк с колодца, принадлежащий ООО "Барнаульский Водоканал".

Материальный ущерб составил 5800 рублей. С места совершения преступления злоумышленник скрылся. Затем он сдал люк в пункт приема металла за 400 рублей.

Вину в предъявленном обвинении горожанин признал полностью. Его приговорили к обязательным работам.