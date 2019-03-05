Житель Барнаула признан виновным в хищении чугунного колодезного люка, который он сдал в пункт приема металла.
Как сообщили в краевой прокуратуре, кража была совершена на улице Цеховой.
Мужчина, убедившись, что за ним никто не наблюдает, снял чугунный люк с колодца, принадлежащий ООО "Барнаульский Водоканал".
Материальный ущерб составил 5800 рублей. С места совершения преступления злоумышленник скрылся. Затем он сдал люк в пункт приема металла за 400 рублей.
Вину в предъявленном обвинении горожанин признал полностью. Его приговорили к обязательным работам.
Комментарии
Колян?
Ого, а я думал люки дешевле стоят... Из чего 5800 складывается?
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