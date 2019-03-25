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Как быть, если в душе ты эксцентричная Фрида Кало, а твои брови говорят, что интеллигентная Марлен Дитрих? А может быть наоборот? Чтобы вернуть себе гармонию, нужно срочно расставить в образе правильные акценты! Тем более сейчас, когда на улице весна и хочется расцветать вместе с природой. Корреспонденты Amic.ru решили найти в Барнауле то самое место, где помогут подобрать правильную форму бровей и научат, как за ними ухаживать после процедуры окрашивания. А чтобы все было по-честному, мы прошли весь путь сами и готовы поделиться впечатлениями.

Для эксперимента мы выбрали студию взгляда "Акцент". Почему именно их?

Во-первых, по рейтингу одного из популярных бьюти-порталов региона.

Во-вторых, салон находится в центре города, а значит, до него удобно добраться.

В-третьих, само название говорящее – "студия взгляда". Ну как можно было пройти мимо?

Итак, мы отправили нашего корреспондента Екатерину Кузнецову в качестве модели и фотокорра Татьяну Кытманову, чтобы они лично проверили, как проходит процедура оформления и окрашивания бровей, а затем поделились своими впечатлениями.

Интерьер любого салона красоты – это первое, на что посетители обращают внимание. В студии взгляда "Акцент" уютно, светло, приветливый администратор не только встретит, но и обязательно предложит вкусный чай или свежесваренный зерновой кофе перед процедурой, чтобы сразу настроить вас на нужную волну. Волну релакса и понимания – ближайшие полтора часа пусть весь мир подождет. Один или полтора часа – именно столько будет длиться оформление и окрашивание бровей. Об этом нам рассказала Наталья Немова, одна из ведущих бровистов-стилистов салона. Знаете, в чем отличие мастера от стилиста? В опыте! И в количестве знаний. Мы получили ответы на абсолютно все наши вопросы. Самый главный – как же все-таки правильно подобрать нужную форму бровей?





"Здесь есть секретный способ – нужно довериться природе. Она изначально расставила в нашей внешности правильные акценты. И мы должны просто скорректировать их, если они выражены слишком ярко. Или наоборот слегка усилить. Мало кто может сделать это просто дома перед зеркалом. Потому что нам трудно себя оценивать объективно. Мы, как правило, держим в голове образ, которому хотим соответствовать, а он не всегда подходит нашему типажу. Всегда лучше для начала обратиться к грамотному специалисту. Он поможет выбрать нужное направление и поможет достичь результата", – поделилась с нами Наталья.

Бровист, как архитектор, подбирает правильную форму, основываясь на специальном проекте, который создает при помощи нити и линейки. (Всю процедуру можно посмотреть в галерее ниже). После того как "чертеж" готов, стилист уточняет, нравится ли вам такой вариант. Теперь нужно подобрать цвет. Неопытного мастера здесь поджидает опасность – он может испортить всю подготовительную работу, если просто выберет... неправильный оттенок хны или краски! В нашем случае этого не произошло. Бровист студии "Акцент" удивила нас внушительной палитрой цветов и подсказала, что выбирать нужно не по принципу "нравится/не нравится", а в зависимости от природного типажа лица, цвета кожи и волос.

Когда правильный оттенок выбран, начинается самое интересное – окрашивание. Оказывается, проводить его нужно в несколько этапов, чтобы хна лучше закрепилась на коже и волосках. После каждого слоя ваши бровки будут проходить сушку – специальный вентилятор приятно обдувает лицо легким ветерком. Процедура эта трудоемкая. Вы в это время можете вздремнуть.

И только после того как окрашивание закончено, можно начинать убирать лишние волоски. Сделать это можно нитью, воском и/или пинцетом. Это время мы использовали, чтобы задать мастеру вопросы, что мы и сделали.

Кому подходит окрашивание хной?

Тем, у кого брови средней густоты, либо слегка перещипаны. Хна окрашивает мягко. Как правило, не вызывает аллергии. Результат продержится на коже до двух недель, на волосках – до 1-1,5 месяцев, в отдельных случаях до полного срастания. Стилист обязательно обратит внимание на ваш тип кожи. Хна может не подойти обладательницам жирной и пористой кожи. В этих случаях красящий пигмент будет плохо держаться на коже и может быстро сойти.

Что делать тем, у кого брови-ниточки или очень светлые от природы?

Секрет красивого цвета на светлых бровях – это правильно подобранный оттенок хны, который не будет слишком затемнять волоски и не уйдет в неожиданный оттенок. Поэтому в таком случае лучше довериться профессионалу. Тем более что в этой студии преимущество отдается натуральной хне, с большой палитрой оттенков. Благодаря ей брови будут выглядеть аккуратно и естественно.

Для перещипанных бровей (брови-ниточки) прекрасно подойдет процедура перманентного макияжа. Современный перманентный макияж – это легкие, естественные брови! Эффект держится до полутора лет. Но есть противопоказания – например, беременность и период лактации, заболевания крови, сахарный диабет, аллергия и др.

Как правильно ухаживать за бровями после окрашивания?

Профессиональное окрашивание ресниц и бровей хной держится до шести недель на волосках, на коже – от трех до 14 дней. Чтобы результат окрашивания бровей и ресниц хной долго радовал, нужно:

Исключить контакт с водой в зоне окрашивания в первые сутки – это значит, что лучше обходить стороной аквапарки, бани, сауны; Каждый день смазывать брови (кожу и волоски) маслом. Специалисты рекомендуют марку ProfHenna. Оно подарит комфорт коже, так как после окрашивания хной может появиться ощущение сухости. Масло нужно втирать массажными движениями. Если вдруг масло осталось, то можно поухаживать и за ресницами – распределить средство от середины до кончиков ресниц скользящим движением; Избегать агрессивной косметики, т.е. наносить скрабы, пилинги, жирные кремы, спиртосодержащие лосьоны в обход зоны бровей; На повторную процедуру записываться не раньше чем через три недели.

После такого подробного инструктажа самое время увидеть результат. И он нас приятно удивил! Честно говоря, были страхи перед процедурой, что брови будут выглядеть неестественно. Но получилось с точностью наоборот. В итоге весь образ, как будто собрался в единое целое и стал более ярким.

"Стыдно признаться, но это первый раз, когда я доверила свои брови профессионалу. Всегда казалось, что с ними все и так хорошо. Но оказалось, что это только казалось... Во-первых, что сразу "зацепило" – это атмосфера в салоне. Там действительно хочется находиться. Много света, приятный интерьер, очень гостеприимный персонал. Во-вторых – это профессионалы, которые работают в салоне. Со мной работала Наталья Немова, надо сказать, что к вопросу архитектуры бровей она подошла очень серьезно – учитывала структуру и овал лица, посвятила этому вопросу очень много времени. Сама процедура окрашивания очень комфортная, я бы даже сказала, расслабляющая. Мастер объясняет все свои действия пошагово, тем самым снимая все возникающие вопросы. Результат превзошел все ожидания! Форма бровей мне очень понравилась, она действительно подходит мне больше. Цвет – очень естественный. Макияж бровей делать в последующие несколько недель мне точно не придется, и это прекрасно! Сколько времени можно сэкономить", – поделилась своими впечатлениями наш корреспондент Екатерина Кузнецова.

И напоследок мы спросили у специалиста, какая форма бровей будет актуальна в наступившем году? По словам Натальи Немовой, естественность снова в тренде. В 2019 году в моде густые и широкие брови. Но если вам не идет ширина, не гонитесь за модой, иначе будете выглядеть нелепо. Лучше подобрать форму, которая подойдет именно вам, чтобы общий образ выглядел великолепно и приковывали взгляды поклонников. Что касается формы, она не должна содержать излишне резких переломов и линий переходов.

И еще несколько лайфхаков, как придать бровям идеальный вид дома? Укладку бровей делаем при помощи геля, а под самой бровью можно положить немного хайлайтера. Этот прием акцентирует внимание на форме бровей и делает взгляд более открытым.

Студия взгляда "Акцент"

https://www.instagram.com/accent22/

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