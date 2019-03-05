Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим распоряжением выделил на ремонт школьных спортивных залов 45 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего в 2019 году в Алтайском крае отремонтируют девять спортзалов и создадут десять спортивных клубов в сельских школах.

Так, школьные спортивные залы отремонтируют в Змеиногорском, Зональном, Краснощековском, Петропавловском, Поспелихинском, Солонешенском, Третьяковском, Хабарском и Шелаболихинском районах.

Также предусмотрено развитие 10 школьных спортивных клубов в Алтайском, Бийском, Быстроистокском, Ельцовском, Калманском, Красногорском, Михайловском, Новичихинском, Рубцовском и Табунском районах. На каждый из них выделено по 500 тысяч рублей на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, тренажеров, экипировки.