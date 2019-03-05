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Прокуратура требует от властей Горно-Алтайска обеспечить уличное освещение на улице Горно-Алтайской.

"Основанием для внесения представления послужили результаты проверки, проведенной по обращению местных жителей, в ходе которой было установлено, что на указанной улице отсутствует освещение, что в темное время суток ставит под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения и способствует совершению противоправных деяний", – уточняют в надзорном ведомстве.

По результатам рассмотрения преставления прокурора городскими властями принято решение выполнить полный комплекс мероприятий для обеспечения освещения на указанной улице в срок до 1 июля.

Выполнение данных работ поставлено на контроль в прокуратуре.