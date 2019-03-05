10 марта, "Русское Радио Барнаул" 105.4 FM и Парк спорта приглашает всех барнаульцев весело и с размахом отпраздновать "Самую русскую Масленицу".

Развлекательная программа праздника будет сопровождаться конкурсами и играми от ведущих, выступлениями творческих коллективов и традиционным хороводом.

Все желающие смогут показать свою ловкость на интерактивных площадках: взобраться на масленичный столб на скорость, помериться силами в поднятии деревянных гирь, проверить меткость в метании валенок.

На центральных торговых площадках развернется настоящая ярмарка, где каждый сможет приобрести изделия народных промыслов и подарки ручной работы.

Там же жителям города предложат отведать румяные блинчики с припеком, сладкую и вкусную выпечку, а также вкусный и сочный шашлык.

Место: Парк спорта, ул. Энтузиастов, 12 В

Начало: 10 марта, 2019 года в 12.00

Вход бесплатный