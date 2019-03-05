10 марта, "Русское Радио Барнаул" 105.4 FM и Парк спорта приглашает всех барнаульцев весело и с размахом отпраздновать "Самую русскую Масленицу".
Развлекательная программа праздника будет сопровождаться конкурсами и играми от ведущих, выступлениями творческих коллективов и традиционным хороводом.
Все желающие смогут показать свою ловкость на интерактивных площадках: взобраться на масленичный столб на скорость, помериться силами в поднятии деревянных гирь, проверить меткость в метании валенок.
На центральных торговых площадках развернется настоящая ярмарка, где каждый сможет приобрести изделия народных промыслов и подарки ручной работы.
Там же жителям города предложат отведать румяные блинчики с припеком, сладкую и вкусную выпечку, а также вкусный и сочный шашлык.
Место: Парк спорта, ул. Энтузиастов, 12 В
Начало: 10 марта, 2019 года в 12.00
Вход бесплатный
Комментарии
О, я была с ребенком в прошлом году . Это была лучшая городская площадка. Наводились хороводов и был хороший фотограф