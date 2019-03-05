Группу лиц, похищавших продукцию с маслосырзавода, задержали в Алтайском крае при содействии ОМОН Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что всего было задержано восемь человек. "В группу входили в основном рабочие завода, принадлежащего одному из сельскохозяйственных производственных кооперативов в Усть-Калманском районе. Одни прятали похищенную продукцию на складе, другие выносили ее с территории, третьи вывозили и реализовывали. По предварительным данным, только за шесть месяцев 2018 года злоумышленники похитили сыра на сумму более 120 тысяч рублей", – добавляют в Росгвардии.
Во время проведения оперативных мероприятий у подозреваемых было изъято: четыре легковых автомобиля, более 30 сотовых телефонов, около 800 тысяч рублей, 1,5 тысячи евро, более 400 килограммов сыра, а также оборудование, предназначенное для производства сыра в домашних условиях.
По данному факту возбуждено уголовное дело, а в отношении одного из фигурантов, который, согласно предварительным данным, организовал схему хищения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии
а также оборудование, предназначенное для производства сыра в домашних условиях.
а что это запрещено?
Люди как могли так и выживали. Платили бы достойную з/п и рабочие не начали воровать. Руководство сажать нужно, что народ довели до этого.
Жаль что их молочку не во всех магазинах продают! Они ее из молока делают!
Люди как могли так и выживали. Платили бы достойную з/п и рабочие не начали воровать. Руководство сажать нужно, что народ довели до этого.
Улюкаев, Белых, Сердюков тоже с голоду пухли....