Минтруд рассказал, где чаще всего руководят женщины

Минтруд РФ назвал сферы, в которых чаще всего руководящие посты занимают женщины, передает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Оказалось, что в роли начальниц российских женщин чаще всего можно увидеть в сфере администрирования, гостиничном и ресторанном бизнесе.

"В сфере бизнеса и администрирования от общего числа специалистов высшего уровня квалификации женщины составляют 84%. В гостиничном и ресторанном бизнесе занимают руководящие должности 78% женщин, в корпоративном секторе – 63%", – сообщили в министерстве.

По данным ведомства, чуть меньше половины женщин-руководителей в области науки и техники – среди общего числа их 48,2%.

При этом уровень занятости в России среди женщин достаточно высокий – трудоустроено более 63%.