Правительство подсчитает весь газ, украденный россиянами у государства

Правительство России создаст единую методику по определению ущерба при хищениях газа, которая окажет помощь в борьбе с незаконными врезками в газопроводы, пишут "Известия".
По словам члена Комитета Совфеда по экономической политике Юрия Важенина, хищение газа из газопровода представляет собой уголовное преступление, но из-за сложности в определении материального ущерба порождается безнаказанность.
Ранее Важенин внес в Госдуму проект поправок в закон о газоснабжении. В документе предлагается дать российскому правительству право утверждать методику расчета нанесенного ущерба, который возник при несанкционированных подключениях к газовым сетям.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что хищения топлива стали носить массовый характер, граждане без стеснения подключают шланги к газовым сетям.
"Каждый случай, когда хоть кого-то из этих воров удается привлечь к ответственности, становится событием", – подчеркнул Правосудов.
По мнению экспертов, в перспективе новая методика в частности позволит выявлять крупные мошеннические схемы, имеющие схожесть с теми, по которым действовал находящийся под следствием экс-советник гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков.
Комментарии
Какая там "зарплата" у главнюка газпрёма? Это не воровство? Воровство в особо крупном размере. А если закон ему позволяет получать эти деньги, то принявшие такой закон явно в доле. К себе, твари, примените методику расчета нанесенного ущерба.
украденный россиянами у государства
почему это у государства а не у пао газпром...
хищения топлива стали носить массовый характер, граждане без стеснения подключают шланги к газовым сетям
ну дык рекламы насмотрелись, "народное достояние" так сказать )))
А разве "народное достояние" это не оферта ?
Я очень надеюсь, что эти два слабоумных, через пару лет (верю и жду) будут гореть в преисподне. На этом же газу
Государство обворовывать своих граждан может, а граждане государство - нет! Как то странно получается! Полезные ископаемые принадлежат народу, а кто то от лица государства эти ископаемые продает этим же гражданам по обалденным тарифам и ничего, не стесняется! Почему граждане должны стеснятся брать то, что им принадлежит?