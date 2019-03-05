Правительство подсчитает весь газ, украденный россиянами у государства

Правительство России создаст единую методику по определению ущерба при хищениях газа, которая окажет помощь в борьбе с незаконными врезками в газопроводы, пишут "Известия".

По словам члена Комитета Совфеда по экономической политике Юрия Важенина, хищение газа из газопровода представляет собой уголовное преступление, но из-за сложности в определении материального ущерба порождается безнаказанность.

Ранее Важенин внес в Госдуму проект поправок в закон о газоснабжении. В документе предлагается дать российскому правительству право утверждать методику расчета нанесенного ущерба, который возник при несанкционированных подключениях к газовым сетям.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что хищения топлива стали носить массовый характер, граждане без стеснения подключают шланги к газовым сетям.

"Каждый случай, когда хоть кого-то из этих воров удается привлечь к ответственности, становится событием", – подчеркнул Правосудов.

По мнению экспертов, в перспективе новая методика в частности позволит выявлять крупные мошеннические схемы, имеющие схожесть с теми, по которым действовал находящийся под следствием экс-советник гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков.