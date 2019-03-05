Жители России стали меньше тратиться на цветы, ювелирные украшения и парфюмерию перед Международным женским днем, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных России "Платформа ОФД".

Специалисты изучили изменения среднего чека и числа покупок в первые дни марта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. С 1 по 4 марта обработку прошли более 120 миллионов кассовых чеков.

Было отмечено, что в течение предпраздничных дней в 2019 году россияне купили на 8% меньше цветов, чем в прошлом.

Снижение продаж также коснулось ювелирных изделий – их было реализовано за первые дни марта на 4% меньше, чем в 2018 году. Продажи парфюмерных изделий снизились на 5%.

Однако, как отмечается, на 3,5% выросли продажи электронных гаджетов. Также на 18% больше было продано одежды.

Специалисты связывают это с тем, что россияне стали тратить свои средства более разумно, поскольку гражданке уже привыкли следить за скидками и совершать покупки в рамках всевозможных акций.