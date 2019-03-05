Карантин по ОРВИ и гриппу отменили в Алтайском крае – ограничительные мероприятия действовали в регионе с 28 января.

"В связи со снижением заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Алтайском крае с 5 марта отменяются ограничительные мероприятия в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обеспечения, сферы обслуживания, торговли и транспорта. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по Алтайскому краю Ирина Пащенко", – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За время действия карантина был полностью остановлен учебный процесс в более чем 40 школах и 70 дошкольных учреждениях. Кроме того, частично было закрыто более 200 классов в 120 школах и более 500 групп в 350 детских садах.

Также в крае в это время не проводили массовые культурные и спортивные мероприятия с участием детей.

В данный момент в Алтайском крае продолжают вести мониторинг заболеваемости ОРВИ и циркуляции вирусов. В ведомстве отмечают, что в последние две недели превышение эпидемических порогов наблюдали в основном среди взрослого населения, что, как правило, говорит о несоблюдении рекомендованных мер профилактики.