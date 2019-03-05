Жителей Барнаула предупреждают о перекрытии движения по переулкам Трудовой и Некрасова, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии добавляют, что это связано со строительством тепловой сети.

В итоге с 15 марта по 15 апреля закроют участок от дома №10 до дома №16, в районе домов №18, 20, 24 по улице Кирова.

С 5 апреля по 10 мая будет перекрыт участок дороги от дома №18 до дома №24, в районе домов №32, 35, 37, дома №19 по улице Песчаной, а с 10 мая по 30 июня – от дома №20 по улице Кирова до дома №19 по улице Песчаной, от дома №32 до дома №35, от дома №37 до дома №37 по улице Крупской, включая перекрытие улицы Димитрова, в районе пересечения с переулком Трудовым.

Кроме того, с 15 по 30 июня будет организовано перекрытие проезжей части переулка Некрасова в районе здания №31.