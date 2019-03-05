Столкновение автобуса и внедорожника произошло днем во вторник, 5 марта, в центре Барнаула, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.

"Авария на Новом рынке с участием автомобиля и автобуса. В результате ДТП перекрыты две полосы", – отмечает автор заметки.

Кроме того, из-за аварии не могут проехать троллейбусы. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Как сообщили в городской ГИБДД, на место ДТП был направлен экипаж ДПС для выяснения обстоятельств и регулировки движения.