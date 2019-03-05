Дарить подарки на Масленицу можно, но не обязательно. Однако в масленичной неделе есть дни, когда подарки считались обязательными.

К примеру, в субботний день масленичной недели, который носит название "Золовкины посиделки". В этот день родственники мужа идут в гости к молодым. Невестка печет блины и угощает родственников. Невестка преподносит подарок золовке.

Но очень часто подарки дарят и другим членам семьи.

Если на Масленицу вы решили сходить к кому-то в гости, то неприлично будет прийти с пустыми руками. Масленица всегда считалась семейным праздником, поэтому и подарки должны быть для дома. Ни о какой дорогой технике или смартфонах речи не идет.

Например, уместным подарком будет посуда и кухонная утварь: формочки для выпекания, формочки для пасхальных куличей и так далее. Хорошим подарком может стать кулинарная книга.

Девочкам дарили недорогие украшения, женщинам – шали, платки, теплые пледы. Также хорошим подарком считаются сувениры, сделанные своими руками.

Можно принести с собой в гости угощение: торт, пирог, пряники. Желательно не покупные, а домашние, это считалось прекрасным подарком. Детям можно подарить небольшие игрушки и сладости. Подарок на Масленицу – это просто символическая вещь, которая призвана подчеркнуть вашу любовь к определенному человеку.