Проживать в поселке будут сотрудники Павловского ДОКа. Именно у них преимущество при заселении. Всего в поселке будет построено два многоквартирных дома, 6 таунхаусов, дома по индивидуальным проектам площадью 100-200 кв.м.

Сейчас в селе Павловск Павловского района заканчивается возведение второго этажа 12-квартирного дома: идет монтаж стропильно-балочной системы. В доме предусмотрено три вида планировок: однокомнатные квартиры площадью 44 кв.м, двухкомнатные – 54 и 55,5 кв.м.

В квартирах большие портальные окна (от пола до потолка), в каждой предусмотрен балкон либо терраса, совмещенная кухня-гостиная, высокие потолки и просторные санузлы. В качестве материала для стен используется клееный брус – это собственное производство, которое находится в селе Топчиха Топчихинского района.

На строительство нового поселка компания "Алтайлес" планирует потратить порядка 100 млн рублей собственных средств, потому что строительство жилья для сотрудников – часть социальной политики компании. Главный принцип – создание комфортных условий для труда и жизни специалистов лесной отрасли.

Напомним, в Алтайском крае готовится к запуску новый промышленный объект – Павловский ДОК. Сейчас завершается его строительство. 1 марта состоялся запуск энергетического центра: розжиг камеры сгорания твердого топлива. В течение первых дней марта будет производиться сушка обмуровки котла энергетического центра, настройка системы автоматики, холодный запуск отдельных узлов и механизмов, производство первого пара и запуск в горячем режиме системы размола щепы. К концу недели ожидается выпуск первого волокна, прокрутка конвейерных систем со щепой. Выпуск первой плиты запланирован на конец марта.

На комбинате будет работать 191 человек. ДОК полностью автоматизирован и соответствует критериям индустрии 4.0. Комбинат будет работать круглосуточно, 330 дней в году. Основная продукция – плиты МДФ. Сырье – щепа, опилки, низкосортная древесина.

Фото и видео пресс-службы ЛХК "Алтайлес"