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Крепостная "долина": жители поселка в Барнауле просят мэрию решить их проблемы

, ИА "Амител"
Жители поселка вновь хотят, чтобы на них обратили внимание власти

Жители Сибирской долины обратились за помощью к мэрии Барнаула / Фото: price-altai.ru

Жители барнаульского поселка Сибирская долина уже несколько лет не могут жить спокойно. Там часть земельных участков подключена к коммуникациям, а часть – нет. В итоге жители не согласны с ежемесячной платой за коммунальные услуги. На этот раз они снова просят мэрию Барнаула решить окончательно вопрос передачи всех земель, мест общего пользования и дороги микрорайона в муниципальную собственность. 

Дело в том, что в Сибирской долине земли общего пользования (дороги, территории, выделенные под строительство детских садов и школ) находятся в частной собственности. С 2005 года всеми коммуникациями там занимается ООО "Боливар" под руководством Виталия Гурова. К 2008 году компания подвела в поселок электроэнергию, построила водозаборную скважину, въездную дорогу, обеспечила коммуникациями 54 земельных участка, заложила 27 фундаментов и построила 8 домов для дальнейшей продажи первым жителям будущего поселка. На подведение коммуникаций местные жители заключили договор с управляющей компанией "Боливар" – на обслуживание газовых, электрических сетей, водопровода, уличного освещения и очистку дорог. Тогда ежемесячная выплата составляла около 500 рублей. В феврале 2012 года было образовано некоммерческое партнерство "Сибирская долина" для самостоятельного строительства коммуникаций.

Фактически все сети в поселке сегодня являются бесхозными, они не оформлены. При этом все территории над ней находятся в частных руках. Мэрия Барнаула не может забрать их себе, а жители без разрешения владельца не имеют правда даже установить лавочку или скамейку. Поэтому и платят за бесхозную коммуникацию нескольким владельцам территории, которая порою превышает среднестатистическую плату по Барнаулу в несколько раз. Так, вода, например, не соответствует всем нормам, и по ней должны сделать перерасчет, но поскольку сети бесхозные – сделать это юридически невозможно.

Как пояснил местный житель Илья Макеев, в населенном пункте Бельмесево земли общего пользования, дороги, места, зарезервированные под строительство школы и детских садов, находятся в общедолевой собственности нескольких физических лиц (в нарушение ст. 85 ЗК РФ). В 2008 году при переводе земель микрорайона из категории сельхозназначения в земли населенных пунктов перед собственниками не ставился вопрос о передаче их в муниципальную собственность. Вот так и появились частные земли.

Как следует из петиции, которую опубликовали в интернете местные жители, власти Барнаула в свое время оставили граждан один на один с "застройщиками" – ООО "Боливар", ДНТ "Сибирская долина", ООО "Сибирская долина", НП "Сибирская долина". Нахождение земель в частной собственности, где проживает более 3000 человек, в том числе 840 детей, лишает микрорайон развития, так как они не могут участвовать в государственных программах по обустройству дорог, строительству детского сада, школы и ФАПа за счет средств бюджета.

Для решения этой проблемы ТОС "Сибирская долина" обратилось в администрацию города с письмом о передаче собственниками земельных участков, зарезервированных проектом под строительство школы и детского сада, в муниципальную собственность при условии, что там действительно будут построены эти учреждения. Однако мэрия отказалась их принять и иные действия по изъятию данных земель не предпринимает.

"Другая проблема: в последнее время ООО "Сибирская долина" многочисленно взыскивает через суд с нас какую-то задолженность за содержание инженерных сетей и сооружений микрорайона, которые даже не сданы в эксплуатацию и бесхозяйные. Однако суды, не вникая в суть проблемы, взыскивают в интересах коммерческой организации (со ссылкой на ст. 210 ГК РФ) с нас денежные средства на содержание сетей (газовых, электрических и водопроводных), дорог в пользу ООО "Сибирская долина", которая не является ни управляющей, ни ресурсоснабжающей компанией, у которой нет соответствующей лицензии и не установлены соответствующие тарифы, как этого требует закон. Суды не слышат наших доводов о том, что сети не введены в эксплуатацию, на балансе ни в одной организации не стоят, в Росреестре право собственности ни за кем не зарегистрировано, и поэтому на нас не может быть возложена обязанность по содержанию", – следует из текста петиции.

Так, недавно жители поселка вновь написали в мэрию Барнаула с просьбой оформить сети микрорайона в муниципальную собственность и избавить жителей от поборов ООО "Сибирская долина" и НП "Сибирская долина".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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