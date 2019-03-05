Нашествие клещей ожидается в будущем теплом сезоне в Алтайском крае, сообщают Вести 22.

Отмечается, что согласно прогнозам, в регионе резко вырастет количество опасных членистоногих. Связано это с погодой. Дело в том, что за последние годы зимы в регионе были в основном теплыми и популяция клещей не снижалась.

Главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора краевого управления Роспотребнадзора Елена Черкашина отметила, что ранее в крае были районы, которые не являлись эндемичными по клещевому энцефалиту, но теперь таких территорий не осталось.

"По результатам мониторинга, который провели энтомологи, выявлено, что все 68 территорий Алтайского края являются эндемичными. Год назад таких территорий было 58. Другими словами теперь все территории нашего региона являются не безопасными по клещевому энцефалиту и другим клещевым инфекциям. И люди, проживающие на этих территориях, подлежат иммунизации против клещевого энцефалита", — отметила представитель надзорного ведомства.

Также она добавила, что сейчас клещи еще не проснулись, но произойти это может уже в середине марта.