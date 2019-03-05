Папа Римский анонсировал открытие секретных архивов Ватикана

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан откроет для историков засекреченные архивные материалы, связанные с понтификом Пием XII и временем Холокоста, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сайт Святого престола.

По словам понтифика, открытие архива произойдет 2 марта 2020 года, через год после восьмидесятой годовщины избрания на престол Пия XII.

"Церковь не боится истории, она любит ее и хотела бы любить ее больше и лучше, как это делает Бог", – сказал Франциск.

Папа Римский добавил, что к наследию Пия XII относились с "некоторым предубеждением и преувеличением".

Американский еврейский комитет уже приветствовал шаг Ватикана. Как отметили в организации, комитет более 30 лет призывает к полному открытию архивов Святого престола периода Второй мировой войны.

Согласно официальной позиции Ватикана, Пий XII старался действовать "за кулисами", чтобы спасти от гибели евреев, а также католиков по всей Европе. Однако есть и другая точка зрения на его деятельность. Так, некоторые еврейские организации считают, что понтифик "закрывал глаза" и открыто никогда не порицал действия нацистов.

Пий XII (Эудженио Пачелли) занимал пост Папы Римского с 1939 по 1958 годы. Ватикан еще в 2002 году​ объявлял о намерении дать исследователям доступ к документам, относящимся к 1922-1939 годам. Однако пока этого так и не произошло.