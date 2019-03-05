Медики выяснили, что регулярное употребление молока не способствует укреплению костей, а также приводит к повышению уровня холестерина в крови, негативно влияет на стенки сосудов и может привести к гипертонии, сообщает "Вечерняя Москва".
Специалисты отметили, что молоко полезно только для детей, а после 20 лет к продукту следует относиться с осторожностью. При этом, как отмечает врач-диетолог Георгий Лебеденко, совсем отказываться от молочных продуктов не обязательно.
"Можно употреблять кисломолочные продукты недолгого хранения – йогурты, творог, сыворотки. В этих продуктах, прошедших специальную обработку, лактозы очень мало и она безвредна", – рассказал Лебеденко. Он также отметил, что обычное молоко можно заменить кокосовым или миндальным.
Гастроэнтеролог, заведующая отделением Центра коррекции веса и диетологии Светлана Исакова считает, что также на замену коровьему молоку может прийти козье: "Козье молоко гораздо легче усваивается человеческим организмом, чем коровье из-за наличия в нем бета-казоморфина категории А-2".
Комментарии
Не пейте,дети,молоко-а то будет гипертония.
Натуральное молоко не может быть вредным, его люди пьют тысячи лет.
А вот как натурального не стало - так вредным стало.