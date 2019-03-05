В Москве неизвестный похитил обманным путем у пенсионера почти 5 млн рублей, которые мужчина отложил на покупку автомобиля Mercedes, сообщает РИА "Новости".

"Преступник, мошенническим путем введя в заблуждение пенсионера, под предлогом приобретения автомобиля Mercedes-Benz похитил 4,9 млн рублей", – рассказали в московском МВД.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".