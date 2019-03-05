Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не в курсе предложения президента Беларуси Александра Лукашенко использовать при расчетах с РФ только российские рубли, сообщает "Интерфакс".

"Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. У меня такой информации нет", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российские власти в торгово-экономических отношениях с ближайшими партнерами заинтересованы в переходе на расчеты, основанные на национальных валютах.

Песков напомнил, что к таковым государствам в том числе относится и Беларусь.

"Эта тема постоянно фигурирует на повестке дня переговоров", — добавил Песков.

Ранее Лукашенко в беседе с агентством БЕЛТА заявил, что не получал от России предложений по введению российского рубля в качестве единой валюты.

"Чтобы соглашаться на что-то, надо, чтобы тебе что-то предложили. Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал", — заявил Лукашенко. По его словам, о появлении единой валюты он рассуждал с гипотетической точки зрения. Кроме того, он заметил, что Москву не устроило его предложение перейти "на 100% торговли в российских рублях".

"Мы этого не боимся, но никто на это не идет. Значит, Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту — на "вражеские" доллары и евро", — подчеркнул Лукашенко.