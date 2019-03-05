Автомобиль мэра Якутска придавило неубранным снегом с крыши

В Якутске служебный автомобиль мэра Сарданы Авксентьевой придавило рухнувшей с крыши снежной глыбой, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Машина осталась с пробитым задним стеклом и помятой крышей. Отмечается, что в момент инцидента Авксентьевой внутри автомобиля не было. Никто из прохожих также не пострадал. Сама градоначальница сейчас находится в отпуске.

Стоимость нанесенного автомобилю ущерба оценивается. В данный момент служебная машина находится на ремонте. В пресс-службе также сообщили, что транспортное средство было застраховано по КАСКО.

Пресс-секретарь мэра Алексей Толстяков сообщил порталу News.Ykt.Ru, что автомобиль мэра будет использоваться и дальше после ремонта. В период отсутствия мэра машина используется как дежурная.