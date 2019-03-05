Матвиенко предложила ежегодно замерять уровень счастья россиян

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с женщинами-участницами конкурса "Лидеры России" рассказала об инициативе замерять индекс счастья россиян, сообщает "Интерфакс".

"В конечном итоге, все, что мы делаем в государстве — это для того, чтобы были благополучны и счастливы люди", — подчеркнула Валентина Матвиенко.

"На самом деле, нам надо стремиться к тому, чтобы мы замеряли каждый год, насколько люди стали более счастливы в результате наших действий и решений. Это то, что делают Арабские Эмираты. Ведь у них любое решение, которое готовит правительство, проходит экспертизу этого министерства на предмет того, будет ли лучше людям от этого, будут ли они более счастливы, а если этого не случится, эти законы и решения ветируются", — сказала Матвиенко

Так она отреагировала на выступление одной из участниц встречи, которая сказала о своем стремлении к тому, чтобы Россия попала в топ-10 стран по индексу счастья.

Матвиенко напомнила, что несколько лет назад побывала в Объединенных Арабских Эмиратах, где существует министерство счастья, и предложила тогда перенять этот опыт для России.

"Там действительно создано министерство счастья. Я их спрашивала, как это работает, и вбросила эту тему в общество, понимая, что сейчас такой критике нещадной подвергнусь. И в сетях, и везде: вот придумала министерство счастья", — отметила она.

По словам Матвиенко, о "министерстве счастья" она говорит образно, но "эту тему надо развивать": "Мы все хотим, особенно женщины, чтобы все в России были счастливы, чтобы это была страна счастливых людей".